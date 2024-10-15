Національна рада з питань телебачення і радіомовлення закликала українські медіа "коректно та професійно" висвітлювати тему мобілізації та діяльності ТЦК в умовах російської пропаганди.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

“Національна рада закликає медіа до коректного та професійного підходу у висвітленні чутливих тем, зокрема процесу мобілізації та діяльності ТЦК. Ці теми зазнають особливих інформаційних атак через активне фокусування та поширення фейків з боку ворога. Важливо, аби вітчизняні медіа відрізняли правдиву інформацію від російських вкидів та подавали інформацію лише з офіційних та достовірних джерел. Це є важливим аспектом захисту національної безпеки”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог намагається сформувати в українському суспільстві негативне ставлення до процесу мобілізації, “демонізації” ТЦК та їхніх співробітників. Мета таких дій – зупинити мобілізацію та послабити обороноздатність України.

Також у Нацраді повідомили, що за даними Національного проєкту з медіаграмотності “Фільтр”, російська влада заклала у держбюджеті на пропаганду $1,6 млрд. Підкреслюється, що значна частина цих інформаційних зусиль країни-агресора спрямована саме на українську аудиторію.