Російська Федерація значно посилила інформаційну діяльність у західних медіа з метою залякати громадськість і вплинути на політику підтримки України.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

“Росія зараз посилила інформаційну роботу в медіаполі Заходу і намагається різними інструментами просувати тезу, що ‘загроза ядерної війни вища, ніж за Карибської кризи’. Від офіційних заяв до ботів та пабліків – все працює на масштабування”, – зазначив він.

За його словами, у регіонах Глобального Півдня, зокрема в країнах Азії, подібна активність майже не спостерігається. Причиною цього є залежність Москви від ключових партнерів – Китаю та Індії. Кремль обирає обережну тактику, щоб не зіпсувати стосунки з цими державами навіть на інформаційному рівні.

Коваленко наголошує на тому, що така інформаційна стратегія є частиною ширшої кампанії, спрямованої на зниження міжнародної підтримки України в умовах триваючої війни.