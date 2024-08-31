Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у суботу, 31 серпня. Сили та засоби ППО знищили усі дрони, які загрожували столиці.

За даними влади, постраждалих та руйнувань у місті немає.

БПЛА заходили на столицю хвилями і з різних напрямків. Повітряна тривога у місті оголошувалася чотири рази і сумарно тривала майже чотири години.

Нагадаємо, що 29 серпня внаслідок російської атаки на Київ безпілотниками уламки упали у трьох районах столиці – у Голосіївському і Дніпровському — на територію житлової забудови, у Деснянському — на територію приватного домогосподарства, постраждалих не було.