Про це повідомив у Фейсбуці начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
«3 людини поранені внаслідок обстрілу Краматорська. Серед поранених є 6-річна дитина», – поінформував Філашкін.
За його словами, у дитини легке ушкодження. Натомість один із двох поранених дорослих перебуває у важкому стані. Постраждалі отримують усю необхідну медичну допомогу.
На місці удару працюють усі відповідні служби.
Філашкін додав, що під час ворожого обстрілу пошкоджено щонайменше 3 багатоквартирні будинки, зокрема влучили у 9-поверхівку та пошкодили ще два багатоповерхові будинки.
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