Російські війська вдень 9 липня обстріляли місто Краматорськ Донецької області, внаслідок чого зазнали поранень троє мирних жителів, серед яких 6-річна дитина.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«3 людини поранені внаслідок обстрілу Краматорська. Серед поранених є 6-річна дитина», – поінформував Філашкін.

За його словами, у дитини легке ушкодження. Натомість один із двох поранених дорослих перебуває у важкому стані. Постраждалі отримують усю необхідну медичну допомогу.

На місці удару працюють усі відповідні служби.

Філашкін додав, що під час ворожого обстрілу пошкоджено щонайменше 3 багатоквартирні будинки, зокрема влучили у 9-поверхівку та пошкодили ще два багатоповерхові будинки.