Росія оголосила в міжнародний розшук ексдепутата Сейму Латвії Юріса Юрашса. Проти нього порушено дві кримінальні справи.

Про це повідомили у Генпрокуратурі РФ.

Зазначається, що обвинувальний висновок щодо Юрашса затвердила “прокуратура ДНР”. Його звинувачують за статтями російського кримінального кодексу у “найманстві” та “поширенні свідомо неправдивої інформації, що містить факти про застосування ЗС РФ”.

У ГП РФ заявили, що у період з вересня 2022 року по червень 2024 року Юрашс брав участь у бойових діях на боці України у різних точках бойового дотику як найманець і отримував за це гроші.

Крім того, Юрашса у РФ звинувачують у тому, що в квітні 2022 року він розмістив публікації про вчинені російськими військовослужбовцями вбивства мирних жителів у Бучі та Ірпені. Наразі кримінальну справу стосовно Юрашса вже направлено до суду.