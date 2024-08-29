Про це повідомили у Генпрокуратурі РФ.
Зазначається, що обвинувальний висновок щодо Юрашса затвердила “прокуратура ДНР”. Його звинувачують за статтями російського кримінального кодексу у “найманстві” та “поширенні свідомо неправдивої інформації, що містить факти про застосування ЗС РФ”.
У ГП РФ заявили, що у період з вересня 2022 року по червень 2024 року Юрашс брав участь у бойових діях на боці України у різних точках бойового дотику як найманець і отримував за це гроші.
Крім того, Юрашса у РФ звинувачують у тому, що в квітні 2022 року він розмістив публікації про вчинені російськими військовослужбовцями вбивства мирних жителів у Бучі та Ірпені. Наразі кримінальну справу стосовно Юрашса вже направлено до суду.
“Звинуваченого оголошено у міжнародний розшук, щодо нього судом заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, – заявили у ГП РФ, додавши, що справу буде заочно розглядати “Верховний суд “ДНР”.