Росія через операцію українських військ у Курській області змушена передислоковувати туди сили з інших ділянок фронту.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Російські війська перекинули додаткові сили до Курської області з першого тижня українського вторгнення і, ймовірно, передислокували у регіон загалом понад 5000 військовослужбовців», – вважають аналітики.

Зокрема, видання WSJ писало, що у Курській області було помічено бригаду «П’ятнашка» з «ДНР» та інші менші російські нерегулярні підрозділи з Донецької області, а також підрозділи 200-ї мотострілецької бригади, яка протягом останніх місяців воювала поблизу Часового Яру на Донеччині.

Окрім цього, батальйон «Тигр» 155-ї окремої морської піхотної бригади (Тихоокеанський флот) 17 серпня заявив про розгортання своїх підрозділів у Курській області. Станом на 31 липня цей батальйон діяв поблизу Вовчанська Харківської області.

В ISW зазначають, що українська операція у Курській області продовжує змушувати Росію передислоковувати свої війська з інших ділянок фронту, і, ймовірно, наступні етапи бойових дій на території РФ вимагатимуть збільшення кількості особового складу та матеріальних засобів у цьому регіоні.