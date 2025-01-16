Москва разом із невизнаним Придністров'ям розглядають можливість постачання газу до регіону шляхом закупівель на європейському спотовому ринку через компанію-посередника.

Про це пише “Коммерсант” із посиланням на свої джерела.

Згідно з повідомленнями, схема передбачає постачання 3 млн кубометрів газу на добу з січня до квітня 2025 року, що коштуватиме близько 164 мільйонів доларів. Цих обсягів вистачить для задоволення внутрішніх потреб Придністров’я, але буде недостатньо для експорту електроенергії з Молдавської ДРЕС на правий берег Дністра.

Посередником, ймовірно, стане компанія Natural Gaz D.C., що вже уклала рамковий контракт із “Тираспольтрансгазом” на постачання 2-3 млн кубометрів газу на добу. Цю інформацію підтвердив співвласник компанії Аркадій Вілкол.

Обговорюваний варіант постачання є альтернативою “Турецькому потоку”, який раніше розглядався як основний маршрут після припинення Україною транзиту російського газу. У разі реалізації схеми витрати на закупівлю газу будуть покриті з російського бюджету.