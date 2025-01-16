Про це пише “Коммерсант” із посиланням на свої джерела.
Згідно з повідомленнями, схема передбачає постачання 3 млн кубометрів газу на добу з січня до квітня 2025 року, що коштуватиме близько 164 мільйонів доларів. Цих обсягів вистачить для задоволення внутрішніх потреб Придністров’я, але буде недостатньо для експорту електроенергії з Молдавської ДРЕС на правий берег Дністра.
Посередником, ймовірно, стане компанія Natural Gaz D.C., що вже уклала рамковий контракт із “Тираспольтрансгазом” на постачання 2-3 млн кубометрів газу на добу. Цю інформацію підтвердив співвласник компанії Аркадій Вілкол.
Обговорюваний варіант постачання є альтернативою “Турецькому потоку”, який раніше розглядався як основний маршрут після припинення Україною транзиту російського газу. У разі реалізації схеми витрати на закупівлю газу будуть покриті з російського бюджету.
- РФ постачатиме газ у Придністров’я як “гуманітарну допомогу”
- Придністров’я відмовилося від газу з Європи та чекає на постачання від Росії
- Молдова відреагувала на заяву “Газпрому” щодо припинення поставок російського газу