Російський концерн "Калашников" розпочав постачання до армії РФ нових дронів-камікадзе "КУБ-2". Цей безпілотник має значно потужнішу бойову частину, ніж у "Ланцета", і здатен виконувати завдання, які його попередник не міг.

Як повідомляє Defense Express., концерн “Калашников” офіційно оголосив про існування нових дронів лише сьогодні, зазначивши, що їхні експортні зразки з індексами “КУБ-2-Э” будуть представлені на виставці озброєння IDEX 2025, яка відбудеться 17-21 лютого в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Однак ще 7 січня українська 117-та окрема важка механізована бригада ЗСУ опублікувала відео, на якому за допомогою зенітного FPV-дрона був перехоплений російський безпілотник “КУБ-2”. Щоправда, тоді його помилково ідентифікували як “Ланцет”.

Фактично, єдиною офіційно оголошеною характеристикою “КУБ-2” є вага бойової частини — 10 кг. Ця частина може бути двох видів:

Уламковий заряд для ураження живої сили та неброньованої техніки. Бойова частина для ураження легкоброньованих цілей, стартових позицій БПЛА, майданчиків для базування вертольотів. Цей перелік може свідчити про касетну конструкцію.

Новий дрон може застосовуватися як удень, так і вночі, ймовірно, завдяки оснащенню тепловізійними камерами. Дальність його застосування поки не розкривається. Відомо, що старі дрони-камікадзе “КУБ” використовувалися спільно з розвідувальними БПЛА “Гранат-4”, які виконували роль ретрансляторів сигналу.

Як зазначає Defense Express, “КУБ-2” суттєво відрізняється від свого попередника. У “КУБ” була бойова частина вагою лише 3 кг, а також можливість ураження лише стаціонарних цілей із відомими координатами, оскільки цей дрон не мав камери. Новий “КУБ-2” фактично займає сегмент, який зараз належить “Ланцету”, але має більшу бойову частину.

“При цьому сам “Ланцет” випускається Zala, що входить у структуру “Калашникова”. Питання про доцільність створення конкурента власній продукції є доволі цікавим, хоча наразі залишається без відповіді,” — зазначає видання.