Як повідомляє Defense Express., концерн “Калашников” офіційно оголосив про існування нових дронів лише сьогодні, зазначивши, що їхні експортні зразки з індексами “КУБ-2-Э” будуть представлені на виставці озброєння IDEX 2025, яка відбудеться 17-21 лютого в Об’єднаних Арабських Еміратах.
Однак ще 7 січня українська 117-та окрема важка механізована бригада ЗСУ опублікувала відео, на якому за допомогою зенітного FPV-дрона був перехоплений російський безпілотник “КУБ-2”. Щоправда, тоді його помилково ідентифікували як “Ланцет”.
Фактично, єдиною офіційно оголошеною характеристикою “КУБ-2” є вага бойової частини — 10 кг. Ця частина може бути двох видів:
- Уламковий заряд для ураження живої сили та неброньованої техніки.
- Бойова частина для ураження легкоброньованих цілей, стартових позицій БПЛА, майданчиків для базування вертольотів. Цей перелік може свідчити про касетну конструкцію.
Новий дрон може застосовуватися як удень, так і вночі, ймовірно, завдяки оснащенню тепловізійними камерами. Дальність його застосування поки не розкривається. Відомо, що старі дрони-камікадзе “КУБ” використовувалися спільно з розвідувальними БПЛА “Гранат-4”, які виконували роль ретрансляторів сигналу.
Як зазначає Defense Express, “КУБ-2” суттєво відрізняється від свого попередника. У “КУБ” була бойова частина вагою лише 3 кг, а також можливість ураження лише стаціонарних цілей із відомими координатами, оскільки цей дрон не мав камери. Новий “КУБ-2” фактично займає сегмент, який зараз належить “Ланцету”, але має більшу бойову частину.
“При цьому сам “Ланцет” випускається Zala, що входить у структуру “Калашникова”. Питання про доцільність створення конкурента власній продукції є доволі цікавим, хоча наразі залишається без відповіді,” — зазначає видання.
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