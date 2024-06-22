Росія почала запускати по Україні ракети "Калібр" з Азовського моря. Це можна розглядати як “поворотний момент” у війні, оскільки росіяни вважають Азовське море його безпечнішим для запуску, аніж Чорне.

Про це сказав речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Чотири ракети було випущено з акваторії Азовського моря, і це є важливим поворотним моментом, тому що, як ви бачите, вони використовують його, вважаючи безпечнішою акваторією, ніж Чорне море”, – сказав Плетенчук.

Він додав, що “цей факт теж є неприємним, тому що вони вирішили, що можуть використовувати Азов, в тому числі для розміщення своїх кораблів і застосування”.

“Але, звісно, забувають вони, мабуть, що Азов теж досить недалеко від нас знаходиться”, – наголосив речник ВМС.

За словами Плетенчука, в акваторії Чорного моря знаходиться один підводний човен, він може мати на борту до чотирьох крилатих ракет. Водночас в Азовському морі знаходиться три ракетоносії із загальним залпом до 20 ракет.