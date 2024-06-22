Про це сказав речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону “Єдині новини”.
“Чотири ракети було випущено з акваторії Азовського моря, і це є важливим поворотним моментом, тому що, як ви бачите, вони використовують його, вважаючи безпечнішою акваторією, ніж Чорне море”, – сказав Плетенчук.
Він додав, що “цей факт теж є неприємним, тому що вони вирішили, що можуть використовувати Азов, в тому числі для розміщення своїх кораблів і застосування”.
“Але, звісно, забувають вони, мабуть, що Азов теж досить недалеко від нас знаходиться”, – наголосив речник ВМС.
За словами Плетенчука, в акваторії Чорного моря знаходиться один підводний човен, він може мати на борту до чотирьох крилатих ракет. Водночас в Азовському морі знаходиться три ракетоносії із загальним залпом до 20 ракет.
- У Чорному морі через війну загинули десятки дельфінів
- Дмитро Плетенчук йде з посади керівника пресцентру Сил оборони півдня
- Плетенчук: Морські піхотинці утримують позиції на острові Нестрига