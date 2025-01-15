Президент невизнаного «Придністров’я» Вадим Красносельський після візиту до Росії заявив, що газ для «республіки» постачатимуть як гуманітарно-технічну допомогу.

Про це він розповів журналістам.

Красносельський наголосив, що основною причиною кризової ситуації є «відсутність повноцінного політичного діалогу між Молдовою та “Придністров’ям”».

Він запропонував президентці Молдови Маї Санду провести зустріч, висловивши думку, що вона «недостатньо проінформована про стан справ».

«Я пропонував неодноразово президентці Молдови зустрітися, писав листи, на які відповіді не отримував. Впевнений, що якби пані Санду від мене особисто дізналася про факти, не було б половини тих заяв, які вона робить. По суті, ці заяви — результат незнання інформації, незнання ситуації, незнання обставин», — заявив Красносельський.

Він запевнив, що всі системи готові до відновлення газопостачання, а владі поставили задачу опрацювати питання щодо можливого перегляду тарифів на електроенергію в період енергокризи.