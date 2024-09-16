З 2022 року Росія разом із союзниками продали викрадене з окупованих українських територій зерно на суму майже $1 мільярд.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Журналісти зазначають, що цей нелегальний бізнес включає широку мережу російських партнерів, серед яких є компанії, пов’язані з учасниками російської агресії та Революційною гвардією Ірану. У схемі залучений кримський бізнесмен Ганага, чия компанія Agro-Fregat LLC співпрацює з Сирією, Ізраїлем та ОАЕ.

У першій половині 2024 року з Маріуполя в Туреччину було доставлено 15 суден із 81 000 тонн пшениці. Турецька влада заявила про заборону приймання суден з окупованих українських портів та співпрацює з Україною для припинення цієї незаконної торгівлі.

За словами заступника міністра сільського господарства України Тараса Дмитрасевича, було продано понад 4 млн тонн зерна на суму близько $800 млн. Хоча точна вартість викраденого зерна важко оцінити, за оцінками, вона може сягати $6,4 млрд.

Російські державні компанії також беруть участь у схемі. Три судна, що вивозять великі обсяги вкраденого зерна, належать російській Об’єднаній суднобудівній корпорації, яка виробляє військові кораблі для атак на Україну. Одна з компаній, що працює в окупованій частині Запорізької області, пожертвувала окупаційному батальйону $111 000.

Іноземні судна також беруть участь у перевезенні краденого зерна. Наприклад, українська прокуратура почала розслідування щодо турецького судна Usko MFU, яке підозрюється в транспортуванні викраденого зерна із Севастополя у 2023 році.

Зерно з Криму продається в Ємені та Ірані, причому Іран закуповує ячмінь зі значною знижкою — $140 за тонну, що на 34% нижче ринкової ціни. Єгипет, Ізраїль та Ліван припинили закупівлі після отримання інформації про походження зерна.