Російські війська за останній тиждень прискорили свій наступ у напрямку міста Покровськ у Донецькій області.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані власної розвідки станом на 1 вересня.

Згідно зі звітом, російські наземні сили активізували своє просування до Покровська і наразі знаходяться приблизно в 10 кілометрах від його околиць. Британська розвідка передбачає, що швидкість наступу може знизитися, коли російські війська досягнуть житлових районів міста.

Покровськ вважається важливим логістичним центром Донецької області. Якщо місто буде захоплено, це може вплинути на наявні українські лінії постачання, сповільнивши ЗСУ швидке поповнення запасів та ресурсів маневрування на кількох ключових опорних пунктах між Часів Яром і Вугледаром.

Однак, за даними британської розвідки, на інших ділянках фронту на сході та півдні України бойові дії залишаються на низькому рівні інтенсивності, без значних змін у контролі над територіями.