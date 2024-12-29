Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відкинув пропозицію Трампа відстрочити членство України в НАТО на 20 років і введення миротворців ЄС та Великої Британії на її територію.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв’ю російським ЗМІ, повідомляє радіо Свобода.

Він зазначив, що, за інформацією з різних джерел та інтерв’ю Трампа, яке він дав журналу The Times 12 грудня, новий президент США говорить про заморожування бойових дій на лінії фронту і передачу відповідальності за конфлікт з Росією європейським країнам.

“Нас, звичайно, не влаштовують пропозиції, що звучать від імені представників команди обраного президента, — відкласти українське членство в НАТО на 20 років, а також ввести в Україну миротворчий контингент британських і європейських сил”, — сказав Лавров.

Наразі точно не відомо, які саме пропозиції Трампа мав на увазі Лавров, адже офіційних ініціатив зі США ще не надходило — це сказав і Лавров, зазначивши, що в Москві поки що не отримували жодних офіційних сигналів від США щодо війни в Україні.

“До 20 січня — дати інавгурації — Дональд Трамп має статус “обраний президент”, а всю політику в усіх напрямках визначає чинний президент Джозеф Байден і його адміністрація. І поки що тільки остання уповноважена вступати у зв’язок із Росією від імені США”, — сказав він.

Також Лавров вкотре заявив, що “РФ відкрита до переговорів” щодо України, але “договір має стати непорушним”.

Що Трамп казав про закінчення війни в Україні