Російські війська вдень тричі обстріляли місто Лиман Донецької області, внаслідок чого щонайменше 8 людей зазнали поранень.

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Про це повідомив у Фейсбуці начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Щонайменше 8 людей поранені — такі попередні наслідки обстрілів Лиману. Сьогодні вдень росіяни тричі обстріляли місто», – поінформував Філашкін.

За його словами, внаслідок російських обстрілів пошкоджені 3 двоповерхівки і 3 адмінбудівлі.

На місці події працюють усі відповідальні служби.