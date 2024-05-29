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Про це повідомив у Фейсбуці начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
«Щонайменше 8 людей поранені — такі попередні наслідки обстрілів Лиману. Сьогодні вдень росіяни тричі обстріляли місто», – поінформував Філашкін.
За його словами, внаслідок російських обстрілів пошкоджені 3 двоповерхівки і 3 адмінбудівлі.
На місці події працюють усі відповідальні служби.
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