Станом на ранок середи, 27 листопада, у Чорному морі знаходиться російський військовий корабель, здатний нести крилаті ракети "Калібр". Максимальний залп цього носія становить чотири ракети.

Про це повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ.

“Станом на 06:00 27 листопада, у Чорному морі зафіксовано один корабель РФ, який є носієм крилатих ракет ‘Калібр’ із загальним залпом до 4 ракет”, – зазначають військові.

Водночас в Азовському та Середземному морях ворожих суден не зафіксовано. Протягом останньої доби Керченською протокою здійснили прохід 12 суден у напрямку Чорного моря, з яких п’ять продовжили рух до Босфору. В Азовське море зайшли п’ять суден, одне з них прямувало з протоки Босфор.

У ВМС також нагадали, що Росія систематично порушує положення Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх суднах.