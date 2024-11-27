Про це повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ.
“Станом на 06:00 27 листопада, у Чорному морі зафіксовано один корабель РФ, який є носієм крилатих ракет ‘Калібр’ із загальним залпом до 4 ракет”, – зазначають військові.
Водночас в Азовському та Середземному морях ворожих суден не зафіксовано. Протягом останньої доби Керченською протокою здійснили прохід 12 суден у напрямку Чорного моря, з яких п’ять продовжили рух до Босфору. В Азовське море зайшли п’ять суден, одне з них прямувало з протоки Босфор.
У ВМС також нагадали, що Росія систематично порушує положення Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх суднах.
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