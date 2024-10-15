Про це повідомляє у Фейсбуці Генштаб ЗСУ.

“У Чорному морі три ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до восьми ракет”, – йдеться у повідомленні.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

У Середземному морі перебувають три ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 12 ракет.

Раніше речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що російський флот по суті втратив можливості впливу на українському театрі бойових дій. На його переконання, слабкість російського флоту підтверджують реальні бойові дії в Україні. Він висловив скепсис щодо Росії як потужної морської держави.