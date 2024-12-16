Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, Росія утримує понад 16 тисяч цивільних громадян України в полоні, з яких вдалося звільнити лише 168 осіб.

Про це він сказав під час його перебування у Запоріжжі, передає “Укрінформ”.

Лубінець зазначив, що в Україні існує окремий список полонених цивільних, і що міжнародне гуманітарне право та Женевські конвенції не передбачають обмін полонених цивільних на військових.

Водночас він підкреслив, що українська перемовна група робить все можливе, щоб повернути громадян з російського полону.

“Ця процедура обміну передбачена виключно для військовополонених, але нам вдалось звільнити 168 цивільних громадян. Це невелика цифра, але є механізм, як ми можемо це робити. Українська сторона, перемовна група робить все, щоб повернути всіх з російського полону, в тому числі і журналістів”, — сказав Лубінець.

Омбудсмен також додав, що окремо ведеться список журналістів, яких утримує Росія, наголошуючи, що ворог використовує тортури та вбивства журналістів, щоб “закрити роти представникам ЗМІ на тимчасово окупованих територіях”.

Лубінець також повідомив, що російська сторона досі не передала тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яка померла в полоні.

“Російська сторона офіційно поінформувала батька, навіть переслали свідоцтво про смерть. З іншого боку, коли я почав піднімати питання щодо передачі тіла для належного поховання, то поки ми продовжуємо консультації”, — сказав він.