У ніч на 23 січня Росія здійснила атаку на Запоріжжя балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще 16 осіб отримали поранення, серед них двомісячне немовля.

За інформацією голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова у Telegram, перший вибух у місті пролунав близько 04:02. Невдовзі після цього було зафіксовано щонайменше чотири вибухи.

Федоров повідомив, що внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки: вибуховою хвилею вибито вікна, пошкоджено дахи. На місці події працюють екстрені служби.

Серед постраждалих — четверо співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), які отримали поранення під час виконання своїх обов’язків. П’ять постраждалих перебувають у важкому стані, ще п’ять — у стані середньої тяжкості. Решта після надання медичної допомоги будуть лікуватися амбулаторно.

Серед постраждалих — двомісячна дитина, яку доставили до лікарні. Загиблим виявився 47-річний чоловік.

Російський обстріл став черговим злочином проти мирного населення України, що вкотре демонструє цинічність дій окупантів.