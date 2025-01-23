За інформацією голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова у Telegram, перший вибух у місті пролунав близько 04:02. Невдовзі після цього було зафіксовано щонайменше чотири вибухи.
Федоров повідомив, що внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки: вибуховою хвилею вибито вікна, пошкоджено дахи. На місці події працюють екстрені служби.
Серед постраждалих — четверо співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), які отримали поранення під час виконання своїх обов’язків. П’ять постраждалих перебувають у важкому стані, ще п’ять — у стані середньої тяжкості. Решта після надання медичної допомоги будуть лікуватися амбулаторно.
Серед постраждалих — двомісячна дитина, яку доставили до лікарні. Загиблим виявився 47-річний чоловік.
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