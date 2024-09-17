Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.
Атака відбулася близько 10:00, коли окупанти скинули три керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру міста. Внаслідок цього постраждали чоловіки віком 64 та 34 роки, які є батьком і сином. Також було пошкоджено щонайменше 20 приватних будинків.
“Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу”, — йдеться в повідомленні.
Удень того ж дня російські війська повторно обстріляли енергетичні об’єкти в Сумській області, зафіксувавши чотири вибухи в регіоні.
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