Російські війська вранці 17 вересня завдали ударів по місту Глухів у Сумській області за допомогою керованих авіабомб, в результаті чого поранено двох цивільних — батька і сина.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Атака відбулася близько 10:00, коли окупанти скинули три керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру міста. Внаслідок цього постраждали чоловіки віком 64 та 34 роки, які є батьком і сином. Також було пошкоджено щонайменше 20 приватних будинків.

“Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу”, — йдеться в повідомленні.

Удень того ж дня російські війська повторно обстріляли енергетичні об’єкти в Сумській області, зафіксувавши чотири вибухи в регіоні.