Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Окупанти вдарили КАБом по центральній частині Куп’янська. На цю хвилину відомо про трьох поранених. Медики надають всю необхідну допомогу. Пошкоджене приміщення міської адміністрації”, – йдеться у повідомленні о 16:44.
“Суспільне Харків” у телефонній розмові звʼязалось з начальником Купʼянської міської військової адміністрації Андрієм Беседіним.
За словами Беседіна, руйнування досить великі, але, на щастя, обійшлось без загиблих.
“Люди працювали всередині, залишалося буквально 10 хвилин до кінця робочого дня”, — додав керівник Куп’янської ВА.
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