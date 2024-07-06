Війська РФ атакували Сумську область ударними дронами типу Shahed у ніч проти 6 липня.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Як зазначається, через атаку через атаку росіян були знеструмлені населені пункти області у кількох районах.

Наразі аварійно-ремонтні служби працюють над відновленням електропостачання. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Тим часом пропагандистські ЗМІ РФ пишуть, що окупанти вдарили по «заводу у Сумах, де виготовляють касетні снаряди для реактивних систем залпового вогню».