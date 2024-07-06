Про це повідомили у Сумській ОВА.
Як зазначається, через атаку через атаку росіян були знеструмлені населені пункти області у кількох районах.
Наразі аварійно-ремонтні служби працюють над відновленням електропостачання. Наслідки ворожої атаки уточнюються.
Тим часом пропагандистські ЗМІ РФ пишуть, що окупанти вдарили по «заводу у Сумах, де виготовляють касетні снаряди для реактивних систем залпового вогню».
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