Про це у Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Укрінформ.
«Нікопольщина протягом дня під обстрілами. Через ворога у райцентрі постраждав 69-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома», – написав Лисак.
За його словами, окрім Нікополя, російські військові били по Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській громадах. Ворог застосовував важку артилерію та дрони-камікадзе.
Унаслідок обстрілів пошкоджені п’ятиповерхівка та чотири приватні оселі, а також три господарські споруди, паркани і газопровід.
Наслідки атак, які сталися надвечір, з’ясовуються.