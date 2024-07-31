Російські військові упродовж дня обстрілювали Нікополь та три громади району з важкої артилерії, атакували дронами. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди та газопровід, є поранений.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Укрінформ.

«Нікопольщина протягом дня під обстрілами. Через ворога у райцентрі постраждав 69-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома», – написав Лисак.

За його словами, окрім Нікополя, російські військові били по Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській громадах. Ворог застосовував важку артилерію та дрони-камікадзе.

Унаслідок обстрілів пошкоджені п’ятиповерхівка та чотири приватні оселі, а також три господарські споруди, паркани і газопровід.

Наслідки атак, які сталися надвечір, з’ясовуються.