Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“З-під завалів рятувальники деблокували жінку, вона отримала легкі ушкодження”, – написав він.

Чиновник зазначив, що рятувальна операція триває.

Раніше Синєгубов повідомляв, що по населеному пункту Дергачівської громади окупанти вдарили близько 12:25. Внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю сільської ради. За попередніми даними, під завалами – троє людей.

На місці працюють усі профільні служби, додав посадовець.