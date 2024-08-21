Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“З-під завалів рятувальники деблокували жінку, вона отримала легкі ушкодження”, – написав він.
Чиновник зазначив, що рятувальна операція триває.
Раніше Синєгубов повідомляв, що по населеному пункту Дергачівської громади окупанти вдарили близько 12:25. Внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю сільської ради. За попередніми даними, під завалами – троє людей.
На місці працюють усі профільні служби, додав посадовець.
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