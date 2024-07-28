Удар прийшовся по одному з транспортних підприємств у Слобідському районі, постраждалих немає.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загарбники вдарили по обласному центру двома протикорабельними ракетами Х-35У, йдеться у повідомленні.

Об 11:17 голова обладміністрації Олег Синєгубов написав, що окупанти завдали двох ракетних ударів по Харкову. Влада не отримувала інформації про постраждалих, тип ракет встановлювався.

Згодом речник облпрокуратури Дмитро Чубенко повідомив: росіяни вдарили двома ракетами по Слобідському району Харкова – по одному з транспортних підприємств. Тоді було відомо, що для обстрілів використовувалися ракети типу Х, але на той момент фахівці ще встановлювати точний тип боєприпасу.

Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни (воєнного злочину). Максимальне покарання – до дванадцяти років тюрми.