За інформацією Національної поліції України, працівники спецслужб РФ обіцяли неповнолітнім за підпали щедру грошову винагороду.
Випадки підпалу автомобілів військовослужбовців ЗСУ на замовлення спецслужб РФ зафіксовано у Києві, Одесі та Дніпрі.
Зокрема, в Одесі викрито двох хлопців віком 13 та 16 років, які вчинили підпал двох автомобілів, що належали українським військовослужбовцям.
Підлітків затримали разом з двома приятелями 16 та 18 років, коли вони намагалися підпалити ще одне авто.
Юнаків, яких завербували російські спецслужби, затримали правоохоронці.
Наймолодшого, 13-річного хлопця, передали на поруки батькам. Іншим суд обрав запобіжні заходи – тримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.
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