Російські спецслужби вербують підлітків віком від 13 років палити автомобілі військовослужбовців ЗСУ за гроші, намагаючись дестабілізувати ситуацію на території України.

За інформацією Національної поліції України, працівники спецслужб РФ обіцяли неповнолітнім за підпали щедру грошову винагороду.

Випадки підпалу автомобілів військовослужбовців ЗСУ на замовлення спецслужб РФ зафіксовано у Києві, Одесі та Дніпрі.

Зокрема, в Одесі викрито двох хлопців віком 13 та 16 років, які вчинили підпал двох автомобілів, що належали українським військовослужбовцям.

Підлітків затримали разом з двома приятелями 16 та 18 років, коли вони намагалися підпалити ще одне авто.

Юнаків, яких завербували російські спецслужби, затримали правоохоронці.

Наймолодшого, 13-річного хлопця, передали на поруки батькам. Іншим суд обрав запобіжні заходи – тримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.