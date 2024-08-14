Про це повідомляє Кібер “АТЕШ”.
“Кібер “АТЕШ” отримав інформацію від відділу персоналу 810 обрпм Збройних сил РФ про те, що курсантів військових вишів відправили в Херсонську область, отримувати бойовий досвід. У підрозділах вони на рівні з кадровими військовослужбовцями виконують поставлені завдання”, — сказано в повідомленні.
Як зазначається, поки 810 бригада намагається вижити в Курській області, на охорону їхніх позицій біля Перекопського перешийка залишили курсантів.
В “АТЕШ” припустили, що кількість курсантів у зоні бойових дій може збільшитись, оскільки у країні-агресорі Росії планують зробити наявність бойового досвіду обов’язковою умовою для випускників військових училищ.
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