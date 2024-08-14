Курсантів російських військових академій направили до Херсонської області для "здобуття бойового досвіду".

Про це повідомляє Кібер “АТЕШ”.

“Кібер “АТЕШ” отримав інформацію від відділу персоналу 810 обрпм Збройних сил РФ про те, що курсантів військових вишів відправили в Херсонську область, отримувати бойовий досвід. У підрозділах вони на рівні з кадровими військовослужбовцями виконують поставлені завдання”, — сказано в повідомленні.

Як зазначається, поки 810 бригада намагається вижити в Курській області, на охорону їхніх позицій біля Перекопського перешийка залишили курсантів.

В “АТЕШ” припустили, що кількість курсантів у зоні бойових дій може збільшитись, оскільки у країні-агресорі Росії планують зробити наявність бойового досвіду обов’язковою умовою для випускників військових училищ.