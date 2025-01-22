У ніч проти 22 січня російські війська завдали удару по Миколаєву дронами Shahed. Унаслідок атаки постраждали двоє людей.

Про це повідомили очільник ОВА Віталій Кім та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За інформацією рятувальників, у місті пролунало щонайменше сім вибухів. Один із дронів влучив у мансардний поверх багатоквартирного будинку, спричинивши пожежу на шостому поверсі. Полум’я вдалося ліквідувати, а з будинку тимчасово евакуювали двісті мешканців, які згодом повернулися до своїх квартир.

Унаслідок обстрілу постраждала 74-річна жінка, яку госпіталізували до лікарні. Ще один чоловік отримав гостру реакцію на стрес, йому надали першу допомогу, але він відмовився від госпіталізації.

Ракетний удар спричинив руйнування у місті. Пошкоджено вікна у чотирьох багатоквартирних будинках і одному приватному. Також зруйновано двері сімейної амбулаторії, адміністративну будівлю, а ще пошкоджено приватний житловий будинок і знищено автомобіль.

Рятувальникам вдалося ліквідувати всі пожежі станом на сьому ранку.