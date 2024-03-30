Про це пише BILD.
Авіабомбу випробували в селищі Велика Писарівка Сумської області. Після вибуху в небо піднявся дим заввишки в кілометр. Площа ефективної дії боєприпасу доходить до 500 квадратних метрів.
Цей термобаричний боєприпас часів СРСР приблизно за 10 метрів до влучання в ціль випускає горючу рідину у вигляді аерозолю та запалює його. Саме так відбувається об’ємний вибух.
Загарбники вже застосовували в Україні ОДАБ, але масою від 170 до 500 кілограмів. Тепер по Сумській області застосували півторатонну бомбу, яка має набагато більшу силу ураження, ніж класичний варіант.
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