Окупаційна армія вперше запустила по Україні потужну авіабомбу ОДАБ-1500. Після удару в небі піднялася хмара диму заввишки 1 км.

Про це пише BILD.

Авіабомбу випробували в селищі Велика Писарівка Сумської області. Після вибуху в небо піднявся дим заввишки в кілометр. Площа ефективної дії боєприпасу доходить до 500 квадратних метрів.

Цей термобаричний боєприпас часів СРСР приблизно за 10 метрів до влучання в ціль випускає горючу рідину у вигляді аерозолю та запалює його. Саме так відбувається об’ємний вибух.

Загарбники вже застосовували в Україні ОДАБ, але масою від 170 до 500 кілограмів. Тепер по Сумській області застосували півторатонну бомбу, яка має набагато більшу силу ураження, ніж класичний варіант.