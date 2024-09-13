Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1220 військових.

З техніки окупанти РФ втратила:

  • танків — 8671 (+18) од,
  • бойових броньованих машин — 17003 (+48) од,
  • артилерійських систем — 18061 (+52) од,
  • РСЗВ — 1185 (+1) од,
  • засоби ППО — 945 (+0) од,
  • літаків — 369 (+0) од,
  • гелікоптерів — 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15113 (+80),
  • крилаті ракети — 2591 (+0),
  • кораблі /катери — 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 24560 (+79) од,
  • спеціальна техніка — 3071 (+10).

Дані уточнюються.