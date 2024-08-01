Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1370 військових.

З техніки росіяни втратили:

  • танків — 8399 (+9) од,
  • бойових броньованих машин — 16203 (+42) од,
  • артилерійських систем — 16119 (+33) од,
  • РСЗВ — 1132 (+1) од,
  • засоби ППО — 907 (+0) од,
  • літаків — 363 (+0) од,
  • гелікоптерів — 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12968 (+115),
  • крилаті ракети — 2407 (+0),
  • кораблі /катери — 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 21816 (+77) од,
  • спеціальна техніка — 2713 (+16).

Дані уточнюються.