Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1370 військових.
З техніки росіяни втратили:
- танків — 8399 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 16203 (+42) од,
- артилерійських систем — 16119 (+33) од,
- РСЗВ — 1132 (+1) од,
- засоби ППО — 907 (+0) од,
- літаків — 363 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12968 (+115),
- крилаті ракети — 2407 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 21816 (+77) од,
- спеціальна техніка — 2713 (+16).
Дані уточнюються.