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Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1360 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 8582 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16736 (+14) од,
- артилерійських систем – 17614 (+42) од,
- РСЗВ – 1176 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 940 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14471 (+18),
- крилаті ракети ‒ 2557 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23825 (+62) од,
- спеціальна техніка ‒ 2977 (+10).
Дані уточнюються.