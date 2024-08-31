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Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 1360 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 8582 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16736 (+14) од,
  • артилерійських систем – 17614 (+42) од,
  • РСЗВ – 1176 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 940 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14471 (+18),
  • крилаті ракети ‒ 2557 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23825 (+62) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2977 (+10).

Дані уточнюються.