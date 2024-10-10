Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Окрім особового складу, росіяни втрачають свою військову техніку та озброєння. Зокрема, йдеться про:
- танки — 8945 (+1 за минулу добу);
- бойові броньовані машини — 17 765 (+14);
- артилерійські системи — 19 263 (+41);
- РСЗВ — 1225 (+2);
- засоби ППО — 976 (+3);
- літаки — 368;
- гелікоптери — 328;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 16 767 (+49);
- крилаті ракети — 2619 (+1);
- кораблі/катери — 28;
- підводні човни — 1;
- автомобільну техніку та автоцистерни — 26 314 (+74);
- спеціальну техніку — 3386 (+1).