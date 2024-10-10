Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Окрім особового складу, росіяни втрачають свою військову техніку та озброєння. Зокрема, йдеться про:

  • танки —  8945 (+1 за минулу добу);
  • бойові броньовані машини — 17 765 (+14);
  • артилерійські системи — 19 263 (+41);
  • РСЗВ — 1225 (+2);
  • засоби ППО — 976 (+3);
  • літаки — 368;
  • гелікоптери — 328;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 16 767 (+49);
  • крилаті ракети — 2619 (+1);
  • кораблі/катери — 28;
  • підводні човни — 1;
  • автомобільну техніку та автоцистерни —  26 314 (+74);
  • спеціальну техніку — 3386 (+1).