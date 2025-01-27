Станом на ранок 27 січня, за даними Генерального штабу ЗСУ, російська армія втратила 1430 військових за останню добу. Загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення в Україну сягають 831 620 осіб.

Про це повідомляється у звіті Генерального штабу ЗСУ

«Особовий склад ворога зазнав суттєвих втрат. Армія Росії продовжує втрачати і техніку, і живу силу», — зазначили в Генштабі.

Втрати техніки РФ з 24 лютого 2022 року до 27 січня 2025 року:

Танки: 9831 (+3 за добу)

Бойові броньовані машини: 20 531 (+12)

Артилерійські системи: 22 339 (+16)

Літаки: 369

Гелікоптери: 331

БПЛА оперативно-тактичного рівня: 23 327 (+74)

Автомобільна техніка та автоцистерни: 35 183 (+59)

Крім того, ворог втратив 1263 системи РСЗВ, 1050 засобів ППО, 3053 крилаті ракети, 28 кораблів/катерів, 1 підводний човен і 3716 одиниць спеціальної техніки.

Українські військові продовжують тримати оборону та завдавати ворогу суттєвих втрат.