Про це повідомляється у звіті Генерального штабу ЗСУ

«Особовий склад ворога зазнав суттєвих втрат. Армія Росії продовжує втрачати і техніку, і живу силу», — зазначили в Генштабі.

Втрати техніки РФ з 24 лютого 2022 року до 27 січня 2025 року:

  • Танки: 9831 (+3 за добу)
  • Бойові броньовані машини: 20 531 (+12)
  • Артилерійські системи: 22 339 (+16)
  • Літаки: 369
  • Гелікоптери: 331
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня: 23 327 (+74)
  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 35 183 (+59)

Крім того, ворог втратив 1263 системи РСЗВ, 1050 засобів ППО, 3053 крилаті ракети, 28 кораблів/катерів, 1 підводний човен і 3716 одиниць спеціальної техніки.

Українські військові продовжують тримати оборону та завдавати ворогу суттєвих втрат.

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