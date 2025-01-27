Про це повідомляється у звіті Генерального штабу ЗСУ
«Особовий склад ворога зазнав суттєвих втрат. Армія Росії продовжує втрачати і техніку, і живу силу», — зазначили в Генштабі.
Втрати техніки РФ з 24 лютого 2022 року до 27 січня 2025 року:
- Танки: 9831 (+3 за добу)
- Бойові броньовані машини: 20 531 (+12)
- Артилерійські системи: 22 339 (+16)
- Літаки: 369
- Гелікоптери: 331
- БПЛА оперативно-тактичного рівня: 23 327 (+74)
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 35 183 (+59)
Крім того, ворог втратив 1263 системи РСЗВ, 1050 засобів ППО, 3053 крилаті ракети, 28 кораблів/катерів, 1 підводний човен і 3716 одиниць спеціальної техніки.
Українські військові продовжують тримати оборону та завдавати ворогу суттєвих втрат.
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