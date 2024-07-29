Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.
Також Сили оборони України знищили 8356 (+12) російських танків, бойових броньованих машин ‒ 16103 (+8), артилерійських систем – 16010 (+74), реактивних систем залпового вогню – 1129 (+2), засобів протиповітряної оборони ‒ 906 (+0) літаків – 363 (+0), гелікоптерів – 326 (+0), безпілотників оперативно-тактичного рівня – 12805 (+39), крилатих ракет ‒ 2406 (+1), кораблів/катерів ‒ 28 (+0), підводних човнів ‒ 1 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 21634 (+62), спеціальної техніки ‒ 2690 (+19).
Дані уточнюються.
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