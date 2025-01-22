Росія вирішила втрутитися у ситуацію, що склалася навколо Панамського каналу, закликавши президента США Дональда Трампа утриматися від спроб повернути контроль над цим критично важливим морським торговим шляхом. У Міністерстві закордонних справ Росії наголосили, що Панамський канал юридично належить Панамі, а будь-які спроби його захоплення порушуватимуть міжнародне право.

Як повідомляє Politico, директор Латиноамериканського департаменту МЗС Росії Алєксандр Щетінін заявив, що Росія очікує від США та Панами поваги до чинного міжнародно-правового режиму, який забезпечує нейтралітет і безпеку каналу. Він підкреслив, що Росія підтримує ідею збереження відкритого і безпечного доступу до цього стратегічного водного шляху, додавши, що США не мають права втручатися у внутрішні справи Панами.

“Ми очікуємо, що в ході потенційних дискусій між керівництвом Панами і президентом США Дональдом Трампом з питань контролю над Панамським каналом сторони поважатимуть чинний міжнародно-правовий режим цього ключового водного шляху” – сказав директор Латиноамериканського департаменту МЗС Росії Алєксандр Щетінін.

Росія підтверджує свої зобов’язання щодо підтримки постійного нейтралітету Панамського каналу, наголошуючи на важливості забезпечення безпеки та відкритості цього міжнародного транзитного водного шляху.

“США не мають права втручатися у внутрішні справи Панами”, — заявив представник країни, яка у 2014 році анексувала частину території України і розпочала повномасштабне вторгнення у 2022 році.

Такі заяви пролунали після неодноразових погроз Дональда Трампа повернути Панамський канал під контроль Сполучених Штатів. Трамп назвав цей водний шлях життєво важливим для американських інтересів, зважаючи на те, що через канал проходить близько 40% усіх контейнеровозів США. Панамський канал, який з’єднує Атлантичний і Тихий океани, був переданий Панамі у 1977 році, але тепер його доля опинилася у центрі міжнародних суперечок.