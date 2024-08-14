У Бєлгородській області Росії введено режим надзвичайної ситуації регіонального рівня, з наміром звернутися до урядової комісії для оголошення НС федерального рівня.

Про це повідомляє DW.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков оголосив про напружену ситуацію в регіоні через щоденні обстріли та руйнування будинків.

Він планує звернутися до урядової комісії з проханням оголосити надзвичайний стан федерального рівня. Також триває евакуація дітей у безпечні оздоровчі табори, де наразі перебувають п’ять тисяч дітей з області.

З 9 серпня в Курській, Брянській та Бєлгородській областях Росії, що межують з Україною, введено режим контртерористичної операції.

У Курській області, після прориву 6 серпня, діє режим надзвичайної ситуації федерального масштабу. 12 серпня оголошено евакуацію населення Красноярузького району Бєлгородської області.