Про це повідомляє DW.
Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков оголосив про напружену ситуацію в регіоні через щоденні обстріли та руйнування будинків.
Він планує звернутися до урядової комісії з проханням оголосити надзвичайний стан федерального рівня. Також триває евакуація дітей у безпечні оздоровчі табори, де наразі перебувають п’ять тисяч дітей з області.
З 9 серпня в Курській, Брянській та Бєлгородській областях Росії, що межують з Україною, введено режим контртерористичної операції.
У Курській області, після прориву 6 серпня, діє режим надзвичайної ситуації федерального масштабу. 12 серпня оголошено евакуацію населення Красноярузького району Бєлгородської області.