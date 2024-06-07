Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

За інформацією ГУР, на реалізацію кампанії проти України росіяни виділили $15 млн. Агенти ворожих спецслужб вже отримали вказівки організувати оплачуване виготовлення та поширення у медіапросторі України й західних держав відповідних матеріалів, зазначили у воєнній розвідці.

Йдеться про низку статей та фільмів, у яких, зокрема, планують розкрити дані працівників ГУР, залучених у координації бойової роботи спеціальних підрозділів Сил безпеки й оборони.

Метою чергової інформаційної атаки РФ є: дискредитація українських бойових спецпідрозділів, їхніх офіцерів та працівників; блокування роботи відомств, які розробляють і виконують бойові та спеціальні завдання проти Москви; створення в Україні ще одного фактору суспільної напруги.