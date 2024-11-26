Про це повідомив Володимир Зеленський.
Він зазначив, що близько 80 дронів вдалося збити, більш ніж 90 – локаційно втрачені. Президент зауважив, що ворожі безпілотники пошкодили критичну інфраструктуру країни. Зокрема, складна ситуація зараз у Тернополі.
“Всі служби, ремонтні бригади на місцях, працюють і допомагають людям. Робимо все, щоб якнайшвидше повернути постачання електрики”, — наголосив президент.
Президент звернув увагу, що кожен із дронів містить 85 іноземних компонентів. За його словами, це майже 16 тис. компонентів, без яких вони не літали б. Зеленський зауважив, що такі атаки можливі лише тому, що РФ обходить санкції через різні схеми.
“Дякуємо всім у світі, хто блокує такі постачання, але нам потрібно більше спільної роботи, щоб санкції діяли та змушували Росію припинити цю війну. Маємо зупинити російську агресію. Якщо ви проти війни, ви повинні бути реально проти обходу Росією санкцій”, — пише Зеленський.
- Сили ППО збили 76 БпЛА
- Атака дронів на енергооб’єкт у Тернопільській області: відновлення триватиме кілька днів
- Російські дрони атакували ремонтну бригаду енергетиків на Дніпропетровщині