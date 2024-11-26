Сьогодні вночі Росія здійснила найбільшу за час війни атаку ударними дронами, запустивши 188 безпілотників по території України.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що близько 80 дронів вдалося збити, більш ніж 90 – локаційно втрачені. Президент зауважив, що ворожі безпілотники пошкодили критичну інфраструктуру країни. Зокрема, складна ситуація зараз у Тернополі.

“Всі служби, ремонтні бригади на місцях, працюють і допомагають людям. Робимо все, щоб якнайшвидше повернути постачання електрики”, — наголосив президент.

Президент звернув увагу, що кожен із дронів містить 85 іноземних компонентів. За його словами, це майже 16 тис. компонентів, без яких вони не літали б. Зеленський зауважив, що такі атаки можливі лише тому, що РФ обходить санкції через різні схеми.