Про це повідомляє n-tv.

За його словами, військово-промисловий комплекс РФ вже наразі працює на наповнення складів.

Пісторіус зауважив, що зі зростанням витрат на озброєння і оптимізацією військової економіки частина виробленої зброї не використовується на фронті, а зберігається на складах.

“Тепер ви можете бути наївними і сказати, що він (російський правитель Володимир Путін − ред.) робить це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це тому, що у нього є плани або можуть бути”, — сказав міністр.