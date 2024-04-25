Про це повідомляє n-tv.
За його словами, військово-промисловий комплекс РФ вже наразі працює на наповнення складів.
Пісторіус зауважив, що зі зростанням витрат на озброєння і оптимізацією військової економіки частина виробленої зброї не використовується на фронті, а зберігається на складах.
“Тепер ви можете бути наївними і сказати, що він (російський правитель Володимир Путін − ред.) робить це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це тому, що у нього є плани або можуть бути”, — сказав міністр.
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