Про це в Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Упродовж доби окупанти 381 раз атакували 13 населених пунктів Запорізької області”, – написав Федоров.

За його словами, окупанти минулої доби завдали три ракетні удари по Запорізькому району та авіаційного удару по Кам’янському.

Крім того, 152 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. Зафіксовано 9 обстрілів з РСЗВ Малої Токмачки та Роботиного.

Очільник ОВА додав, що зафіксовано також 216 артобстрілів території Гуляйполя, Залізничного, Преображенки, Верхньої Терси, Новопавлівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Малинівки та Левадного.

За інформацією глави ОВА, надійшло 37 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.