Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1200 військових.
З техніки російські окупанти втратили:
- танків ‒ 8171 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15685 (+40) од,
- артилерійських систем – 14966 (+29) од,
- РСЗВ — 1115 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 880 (+1) од,
- літаків — 361 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11893 (+31),
- крилаті ракети ‒ 2353 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20150 (+47) од,
- спеціальна техніка ‒ 2503 (+8)
Дані уточнюються.