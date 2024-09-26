Про це 26 вересня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 647 800 (+1400) осіб,
  • танків ‒ 8825 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17 348 (+44) од,
  • артилерійських систем – 18 620 (+71) од,
  • РСЗВ – 1199 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 959 (+7) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 946 (+67),
  • крилаті ракети ‒ 2599 (+4),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25 353 (+105) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3190 (+22) од.

Дані уточнюються.