Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.
Також Сили оборони України знищили 8142 (+10) російських танків, бойових броньованих машин ‒ 15611 (+11), артилерійських систем – 14831 (+54), РСЗВ – 1115 (+0), засобів ППО ‒ 878 (+0), літаків – 360 (+0), гелікоптерів – 326 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11751 (+57), крилатих ракет ‒ 2342 (+0), кораблів / катерів ‒ 28 (+0), підводних човнів ‒ 1 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 19977 (+54), спеціальної техніки ‒ 2473 (+5).
Дані уточнюються.
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