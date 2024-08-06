Уночі 6 серпня у Бєлгородській, Брянській та Курській областях Росії пролунали вибухи. Губернатори регіонів заявили про атаки українських дронів.

О 01:51 в. о. губернатора Олексій Смірнов сповістив про ракетну небезпеку, а згодом повідомив про збиття “українських дронів”.

“Сьогодні вночі з боку України обстріляно місто Суджа. Поранено п’ятьох людей, у тому числі троє дітей. Вони доставлені до Суджанської районної лікарні, де їм надається медична допомога. Сильно пошкоджено декілька житлових будинків”, — написав він у Телеграм.

У місцевих пабліках росіяни поскаржилися на вибухи в місті Суджа Курської області, обласному центрі, в Кореньово, Льговському, Беловському, Курчатовському та Октябрьському районах.

За словами Смірнова, станом на 06:52 сили ППО збили 26 дронів.

Місцеві жителі повідомили про займання в “в районі станції” та про проблеми зі зв’язком.

Про вибухи у Брянській області 6 серпня повідомив губернатор Олександр Богомаз. За його словами в регіоні знищені два реактивні безпілотники.

Постраждалих та руйнувань буцімто немає, а оперативні та екстрені служби працюють на місці.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив про дронову атаку та про руйнування в селі Ясні Зорі Бєлгородського району.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджені два приватні будинки, вибито вікна в багатоквартирному будинку та спалахнули кілька автомобілів.