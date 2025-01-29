Про це повідомила російська міністерка майнових та земельних відносин півострова Лариса Кулинич, передає Радіо Свобода.
Серед проданих об’єктів:
- квартира президента Володимира Зеленського в Ялті,
- комплекс нерухомості «Вілла Олена»,
- торговий центр «Бакалія»,
- готелі «Тисяча та одна ніч» і «Європа» в Алушті,
- інші об’єкти.
За словами Кулинич, у 2024 році до списку «націоналізованого» майна додали понад тисячу об’єктів, серед яких продуктові склади, торгові центри, офіси та кінотеатри.
Раніше заступник постійного представника президента України в Криму Денис Чистіков заявляв, що протягом 2024 року в Криму та Севастополі російська влада «націоналізувала» майно 560 фізичних та юридичних осіб, а також 135 будівель у Севастополі.
Очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов у листопаді 2024 року заявляв, що від продажу «націоналізованої» нерухомості до бюджету Криму надійшло 2,7 мільярда рублів.
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