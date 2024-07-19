Про це йдеться у повідомленні російського оборонного відомства.
“Черговими засобами ППО знищено 11 БПЛА над Курською та 3 над Бєлгородською областями, а також 5 БПЛА над територією Республіки Крим та акваторією Чорного моря”, — йдеться у повідомленні.
Губернатор Курської області Олексій Смирнов у своєму дописі у Telegram заявив, що падіння уламків було “зафіксовано” на кількох вулицях міста Курськ. За його словами, дві людини отримали поранення.
18 липня у Міністерстві оборони РФ заявили про збиття 33 безпілотників над окупованим Кримом та 10 безекіпажних катерів в акваторії Чорного моря.
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