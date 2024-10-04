Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Метою росіян була критична інфраструктура, по якій вдарили 19 дронами з Приморсько-Ахтарська та Курська в росії та мису Чауда в окупованому Криму.
Дев’ять «шахедів» збила протиповітряна оборона в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Херсонській областях. Ще сім безпілотників, імовірно, придушили засоби радіоелектронної боротьби.
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв про загоряння на балконі квартири в Дарницькому районі міста. Згодом стало відомо, що під час збиття російського дрона у квартирі вибило металопластикову раму. Потерпілих унаслідок цього немає, а пожежу ліквідували.
Тим часом у Кіровоградській ОВА розповіли про пошкодження адмінбудівлі одного з підприємств у Голованівському районі області. Працівник підприємства зазнав легких травм.