У ніч на 4 жовтня Росія атакувала об’єкти критичної інфраструктури України. Протиповітряна оборона знищила дев’ять дронів типу Shahed із 19 запущених, ще сім було локаційно втрачено.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Метою росіян була критична інфраструктура, по якій вдарили 19 дронами з Приморсько-Ахтарська та Курська в росії та мису Чауда в окупованому Криму.

Дев’ять «шахедів» збила протиповітряна оборона в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Херсонській областях. Ще сім безпілотників, імовірно, придушили засоби радіоелектронної боротьби.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв про загоряння на балконі квартири в Дарницькому районі міста. Згодом стало відомо, що під час збиття російського дрона у квартирі вибило металопластикову раму. Потерпілих унаслідок цього немає, а пожежу ліквідували.

Тим часом у Кіровоградській ОВА розповіли про пошкодження адмінбудівлі одного з підприємств у Голованівському районі області. Працівник підприємства зазнав легких травм.