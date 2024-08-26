Російські загарбники 26 серпня здійснили один з найбільших ударів по Україні, застосувавши більш як сотню ракет різних типів та близько 100 безпілотників типу Shahed, заявив Президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Президент зазначив: “Зараз по всій країні триває ліквідація наслідків російського удару. Це був один з найбільших ударів – комбінований. Більше сотні ракет різних типів та близько сотні “Шахедів”.

За словами Зеленського, як більшість попередніх російських ударів, “цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру. По більшості наших регіонів, від Харківщини та Києва до Одеси і західних областей. На жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є десятки поранених – усім надається необхідна допомога”.

Багато пошкоджень в енергетиці, але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи, запевнив він.

Як зауважив Зеленський, “наші ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. Електрику – повернемо. В усіх містах і громадах, які цього потребують, мають зараз відкритися пункти незламності”.

І дуже важливо, наголосив Президент, щоб партнери України “реалізували те, про що ми з ними домовлялися. Системи ППО, ракети до них. А також ми нарешті маємо прийти до спільного збиття російських ракет і дронів. Сьогодні були у них мішені на Волині, на Львівщині, на Франківщині. Вінницька область, Хмельницька, наша Тернопільщина”.

“У різних наших регіонах України ми змогли б зробити значно більше для захисту життя, якби авіація наших європейських сусідів працювала разом з нашими F-16 і разом з нашою ППО. Якщо така єдність очевидно ефективно спрацювала на Близькому Сході, це повинно працювати і в Європі. Всюди життя має однакову цінність”, – наголосив Президент.

Як зауважив Зеленський, “Путін собі не зраджує – це хвора істота, всім уже давно зрозуміло. Але так само зрозуміло – він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити. Слабкість, недостатність рішень у відповідь живить терор”.

За словами глави держави, “кожен лідер, кожен наш партнер знає, які сильні рішення потрібні, щоб усю цю війну припинити – і припинити справедливо. Не може бути в Україні обмежень у далекобійності, коли у терористів немає таких обмежень. Не може бути у захисників життя обмежень у зброї, коли Росія використовує і власну зброю всіх типів, і “шахеди”, і балістику з Північної Кореї. Америка, Британія, Франція, інші партнери мають силу, щоб допомогти нам зупинити терор. Потрібні рішення”.