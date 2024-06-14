Про це повідомила у Телеграмі Харківська обласна прокуратура.
“За даними слідства, 14 червня орієнтовно о 15:00 ЗС РФ завдали авіаудару по селу Богуславка Ізюмського району. Зафіксоване пряме влучання авіаційного боєприпасу у житловий будинок: під завалами опинились чоловік та його дружина”, – йдеться у дописі.
Рятувальники деблокували подружжя, медики надають їм допомогу, зазначили у прокуратурі.
У селі пошкоджено приватні будинки та господарчі будівлі.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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