Росія 14 червня завдала авіаудару по селу Богуславка на Харківщині, двох постраждалих дістали з-під завалів.

Про це повідомила у Телеграмі Харківська обласна прокуратура.

“За даними слідства, 14 червня орієнтовно о 15:00 ЗС РФ завдали авіаудару по селу Богуславка Ізюмського району. Зафіксоване пряме влучання авіаційного боєприпасу у житловий будинок: під завалами опинились чоловік та його дружина”, – йдеться у дописі.

Рятувальники деблокували подружжя, медики надають їм допомогу, зазначили у прокуратурі.

У селі пошкоджено приватні будинки та господарчі будівлі.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).