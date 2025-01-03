Ракетний обстріл зруйнував будинки на околиці міста, відомо про загиблого та постраждалих.

Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

“Ракетний удар по Чернігову. Сьогодні ворог завдав потрійного ракетного удару по житловій забудові на околиці Чернігова. Значні руйнування кількох будинків. Вже відомо про одну загиблу людину. Є поранені”, – написав очільник ОВА.

За словами Чауса, вибухи призвели до суттєвих руйнувань приватних будівель у постраждалому районі. Рятувальні служби та медики продовжують працювати на місці подій, допомагаючи постраждалим та оцінюючи масштаби завданої шкоди.

На цей момент місцеві органи влади уточнюють кількість поранених, одночасно забезпечуючи допомогу евакуйованим жителям.